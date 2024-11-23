Путин подписал закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей участникам войны в Украине

Владимир Путин подписал закон, который позволит списывать участникам войны в Украине просроченные кредиты суммой до 10 миллионов рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает списание кредитов, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или было возбуждено исполнительное производство. Сумма кредитных обязательств при этом должна не превышать 10 миллионов рублей.

Он распространится на мобилизованных, призывников и военнослужащих, которые подпишут контракт с 1 декабря 2024 года, а также на их жен.

Кроме того, закон уточняет срок льготного периода. Раньше он устанавливался как срок мобилизации или срок контракта, увеличенный на 30 дней. Этот период расширили до 180 дней. Обратиться с просьбой о предоставлении кредитных каникул военнослужащие могут до 31 декабря 2024 года.

Законопроект о списании просроченных кредитов был предложен группой сенаторов и внесен в Госдуму в июле 2024 года. 19 ноября Госдума одобрила его сразу во втором и третьем чтениях. После подписания президентом закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.