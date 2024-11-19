Госдума приняла закон о списании просроченных кредитов до 10 миллионов рублей участникам войны в Украине

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который разрешает списывать просроченные кредиты суммой до 10 миллионов рублей участникам войны в Украине, следует из проекта, опубликованного в базе нижней палаты.

Документ вводит новую статью в федеральный закон о кредитах участников войны, принятый в октябре 2022 года. Он был предложен группой сенаторов и внесен в Госдуму в июле 2024 года.

Новый закон распространяется на мобилизованных, призывников и военнослужащих, которые подпишут контракт с 1 декабря 2024 года, а также на их жен. Он касается обязательств, по которым вступил в силу судебный акт о взыскании задолженности или было возбуждено исполнительное производство. Речь при этом идет о кредитах, оформленных до 1 декабря.

Кроме того, закон, принятый Госдумой, освобождает участников войны от взыскания исполнительского сбора, когда производство возбуждено по исполнительным документам. Как пояснили в Госдуме, сейчас исполнительное производство в отношении участников войны приостанавливается, но от сбора, составляющего 7% от взыскиваемой суммы или имущества, они не были освобождены.

Закон вступает в силу с 1 декабря 2024 года.