В Осло охранника посольства США арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России и Ирана

В Норвегии охранника посольства США арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России и Ирана, пишут Reuters и NRK.

В полиции сообщили, что подозреваемый, которому чуть больше 20 лет, был задержан у себя дома в среду, 20 ноября. В четверг суд поместил его под арест на время расследования. В постановлении суда, как пишет NRK, упоминается, что полиция обнаружила e задержанного переписку с неким куратором.

Службы безопасности Норвегии (PST) подтвердили, что подозреваемый работал охранником американского посольства в Осло и заявили, что при аресте у него был конфискован «большой объем» цифровых материалов. По словам представителя PST Томаса Блома, пока рано говорить, какая именно информация могла быть передана.

Адвокат задержанного Джон Кристиан Элден сказал, что его клиент сам признал контакты с российскими и иранскими сотрудниками разведки. «Но неясно, была ли у него секретная информация, которая позволяет применить в отношении него антишпионское законодательство», — сказал Элден.