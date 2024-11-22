В Екатеринбурге военного приговорили к десяти годам колонии за дезертирство. По данным «Медиазоны», это самый суровый приговор по этой статье

Гарнизонный военный суд в Екатеринбурге приговорил к десяти годам колонии общего режима 37-летнего военнослужащего Евгения Сандульского по обвинению в дезертирстве (статья 338 УК), узнала «Медиазона» в пресс-службе суда.

Приговор вынесли еще в конце октября. По данным издания, Сандульского арестовали в июле 2024 года. Сначала ему вменяли четыре эпизода самовольного оставления части (часть 5 статьи 337 УК), он провел вне службы в общей сложности 18 месяцев. Позже обвинение переквалифицировали на дезертирство (часть 3 статьи 338 УК, максимальное наказание по ней составляет 15 лет лишения свободы). Подробности уголовного дела в суде не уточнили.

Как отмечает «Медиазона», приговор Сандульскому, вероятно, стал самым суровым по делам о дезертирстве из известных на сегодняшний день. До этого суды назначали максимум девять лет лишения свободы по этой статье. Такой срок в апреле 2024 года получил в Барнауле мобилизованный Владислав Яруллин, трижды уходивший с места службы, а также избивший человека.

По состоянию на лето 2024 года, в российские суды поступили 9059 уголовных дел о самовольном оставлении части (337 УК), 627 дел о неисполнении приказа (332 УК) и 339 дел о дезертирстве (338 УК), подсчитала «Медиазона».

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