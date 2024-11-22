The Wall Street Journal: американский инвестор попросил у Минфина США разрешение на покупку оператора «Северного потока—2» на торгах

Американский инвестор Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по покупке газопровода «Северный поток —2», когда он будет выставлен на аукцион, пишет The Wall Street Journal.

В феврале 2024-го Линч запросил разрешение министерства финансов США, которое позволит ему вести переговоры с субъектами, находящимися под санкциями, узнали журналисты. В письме Линча Минюсту говорится, что в январе 2025 года в процессе банкротства оператора «Северного потока» наступит срок для реструктуризации долга компании или ее ликвидации.

Линч утверждает, что после завершения войны и у России, и у ее бывших клиентов в Европе «возникнет соблазн включить трубопровод независимо от того, кому он принадлежит». По словам источников WSJ, Линч считает, что может купить оператора, оцененного примерно в 11 миллиардов долларов, «за копейки». Многие инвесторы, по его мнению, не будут участвовать в торгах из-за геополитики, а другие претенденты не будут соответствовать интересам США.

В одном из интервью Линч говорил, что покупка газопровода — это «уникальная возможность контролировать поставки энергии в Европу до конца эры ископаемого топлива», а также утверждал, что владение «Северным потоком» обеспечит США рычаг в мирных переговорах с Россией.

WSJ описывает 57-летнего Линча, прожившего около 20 лет в Москве, как бизнесмена, успешно покупавшего российские активы по дешевке и заработавшего себе репутацию одного из немногих американских инвесторов, способных ориентироваться в сложных деловых и политических условиях. В 2022 году Минфин США дал ему разрешение на покупку швейцарской «дочки» Сбера после введения санкций против материнской компании.

В 2007 году связанная с Линчем компания выкупила Yukos Finance — «дочку» ЮКОСа, которая управляла иностранными активами — заплатив более двух миллиардов долларов с большой скидкой.

Кроме того, Линч внес существенный вклад в президентскую кампанию Дональда Трампа, выделив более 300 тысяч долларов комитетам, поддерживающим республиканца.

22 февраля 2022 года, после того, как Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Германия остановила сертификацию «Северного потока — 2» (он так и не был введен в эксплуатацию), а на следующий день президент США Джо Байден ввел санкции в отношении оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG. С тех пор процедура банкротства компании несколько раз откладывалась по ее просьбе. В последний раз в июне 2024 года суд в Швейцарии отложил банкротство компании до января 2025-го. После банкротства оператора должны выставить на торги.

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