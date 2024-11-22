Опрос Russian Field: за мирное соглашение с Украиной выступают 79% россиян. Это максимум с начала войны

Число россиян, выступающих за мирные переговоры либо немедленное заключение мирного соглашения с Украиной, достигло максимума с начала полномасштабной войны, свидетельствуют результаты опроса исследовательской группы . Исследование проводилось 7-12 ноября в виде телефонного опроса среди 1600 россиян.

Согласно результатам опроса, 53% респондентов выступают за начало мирных переговоров с Украиной, 36% — за продолжение так называемой .

«Доля сторонников продолжения военной операции достигла наименьшего, а доля сторонников переговоров — наибольшего уровня за весь период наблюдений», — отмечается в исследовании.

Также сразу 79% респондентов заявили, что поддержали бы решение Владимира Путина немедленно прекратить войну и подписать мирное соглашение с Украиной. Это абсолютный максимум с начала полномасштабной войны. Соответственно доля противников такого решения достигла минимального уровня за все время наблюдений — 13%.

Это решение чаще, чем в среднем по выборке, поддерживают женщины и люди 18-44 лет, не поддерживают — мужчины и опрошенные от 45 лет. Мирное решение Путина поддерживают практически все сторонники перехода к переговорам и те, кто отменили бы СВО в прошлом, а также подавляющее большинство тех, кто не одобряет текущий курс России и ощущает личную опасность в связи с военными действиями.

60% опрошенных заявили, что поддержали бы соглашение о прекращении огня с Украиной без предварительных условий. 30% выступают против такого шага, 9% затруднились ответить, оставшиеся отказались от ответа.

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