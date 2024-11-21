Мемориал погибшим украинским военным на Площади независимости в Киеве Zinchenko / Global Images Ukraine / Getty Images

За последний год в Украине почти в два раза сократилось количество людей, которые считают, что страна должна вести войну с Россией до полной победы, следует из опроса американской исследовательской компании Gallup.

Исследования, проведенные в Украине в августе и октябре 2024 года показали, что 52% респондентов , чтобы Киев как можно скорее начал переговоры о мире, в то время как 38% выражали мнение, что Украина должна продолжать войну до победы.

В самом начале войны о необходимости вести боевые действия до победы говорили 73% украинцев, в 2023 году — 63%. Как отмечает Gallup, в 2024 году не осталось ни одного региона страны, где поддержка продолжения боевых действий превышала бы 50%. Наибольший рост количества людей, выступающих за скорейшее начало мирных переговоров, был зафиксирован в центральных и западных областях, далеких от линии фронта.

Gallup также отмечает, что все больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки России для окончания войны. Среди тех, кто считает, что страна должна как можно скорее начать переговоры, 52% полагают, что «должна быть открыта к некоторым территориальным уступкам как части мирной сделки». Противоположного мнения среди тех, кто выступает за переговоры, придерживаются 38%.

Само понятие итоговой победы в войне для украинцев в 2024 году тоже резко начало меняться. Если в 2022 и 2023 годах абсолютное большинство (92% и 93% соответственно) говорили о победе как о возвращении к границам 1991 года (то есть включая Крым и неподконтрольные Киеву с 2014 года самопровозглашенные ДНР и ЛНР), то сейчас такого мнения придерживается 81%. Девять процентов готовы считать победой возврат территорий, утерянных с февраля 2022 года, еще шесть — возврат всех территорий, кроме Крыма (но включая ДНР и ЛНР).

Украинские власти настаивают, что целью ВСУ является восстановление контроля над всей международно признанной территорией Украины. При этом в последнее время на фоне общей усталости от войны появляются сигналы о том, что официальный Киев готов как минимум рассмотреть возможность заморозки конфликта, при которой какие-то украинские территории по крайней мере временно останутся под контролем РФ.

Так, 20 ноября президент Владимир Зеленский признал, что Киев «пока не имеет силы, чтобы с оружием в руках отбросить [Владимира] Путина на линию 1991 года». Он также выразил точку зрения, что Украина не может тратить жизни «десятков тысяч наших людей ради возвращения Крыма», и допустил, что полуостров, аннексированный Россией и подконтрольный ей с 2014 года, можно будет вернуть в будущем дипломатическим путем.

Какими могли бы быть переговоры

Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине. Reuters приводит российские условия: только минимальные территориальные уступки и никакого НАТО

Какими могли бы быть переговоры

Путин готов обсудить с Трампом прекращение огня в Украине. Reuters приводит российские условия: только минимальные территориальные уступки и никакого НАТО