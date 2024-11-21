Залужный: «Добро пожаловать, третья мировая война началась»

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в 2024 году началась мировая война. Об этом он сказал 21 ноября, выступая на церемонии ежегодной премии «УП 100», которую вручает «Украинская правда».

Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась третья мировая война. Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские «Шахеды». Уже в Украину летят ракеты именно северокорейского производства, и они об этом открыто заявляют. В Украине подрываются китайские снаряды, в ракетах российских применяются китайские детали.

По словам Залужного, многие военные согласятся с тем, что все перечисленное говорит о том, что мировая война началась, и мир должен к этому готовиться.

«То, чего так долго ожидали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить вот здесь, на территории Украины. Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры», — заявил Залужный.

Он добавил, что у Украины «уже слишком много врагов», но за счет технологий страна «будет выживать, но неизвестно, сможет ли самостоятельно победить». «Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать, она началась».

По данным Украины и Южной Кореи, в октябре в Россию прибыли более 10 тысяч военных КНДР, которые, как ожидается, будут воевать против Украины вместе с войсками РФ. Северокорейские военные находятся в Курской области, расположенной на границе с Украиной. Москва и Пхеньян отрицают, что военные КНДР прибыли в Россию. Президент Украины Владимир Зеленский заявил 19 ноября, что к военным действиям могут присоединиться 100 тысяч северокорейских военных (доказательств этому нет).

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