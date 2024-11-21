В результате удара по Кривому Рогу пострадали 17 человек

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак.

По его данным, повреждения получили административное здание, пять многоквартирных домов, два микроавтобуса и легковой автомобиль.

Лысак также сообщил, что в результате удара пострадали 17 человек, 10 из которых госпитализированы. Среди пострадавших — двое подростков 16 и 17 лет соответственно.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул утверждает, что в административное здание попала российская ракета. По его информация, повреждены 10 жилых домов.