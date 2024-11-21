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В результате удара по Кривому Рогу пострадали 17 человек

Источник: Сергей Лысак

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. 

По его данным, повреждения получили административное здание, пять многоквартирных домов, два микроавтобуса и легковой автомобиль. 

Лысак также сообщил, что в результате удара пострадали 17 человек, 10 из которых госпитализированы. Среди пострадавших — двое подростков 16 и 17 лет соответственно.  

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул утверждает, что в административное здание попала российская ракета. По его информация, повреждены 10 жилых домов.