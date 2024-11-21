РБК: силовики пришли с обысками в офисы обувного ретейлера Zenden. Возбуждено дело о продаже товаров без маркировки

Сотрудники ФСБ и МВД пришли с обысками в офисы и на склады компаний, связанных с владельцем обувного ретейлера Zenden Андреем Павловым, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правоохранительным органам и знакомые с ходом следственных действий.

По данным издания, следственные действия проходят 21 ноября в московском офисе Zenden на Щукинской улице, а также в микрорайоне Белые Столбы подмосковного города Домодедово.

Один из собеседников РБК рассказал, что следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело о производстве, приобретении, хранении и сбыте товаров без маркировки в особо крупном размере (часть 2 статьи 171.1 УК, наказывается штрафами и лишением свободы на срок до шести лет). Продажа обуви в России без маркировки запрещена с июля 2020 года.

По словам источника РБК, в ходе анализа обувного рынка России были установлены факты продажи товаров с несуществующими кодами маркировки, повторные продажи (реализация товаров с одинаковыми кодами), оборот товаров вне государственных информационных систем. «Поддельные коды маркировки могут использоваться недобросовестными участниками рынка для сокрытия выручки от реализации товаров», — заявил он.

В августе 2024 года Минюст РФ объявил президента группы Zenden Андрея Павлова «иностранным агентом». Ведомство обвинило предпринимателя в распространении материалов других «иноагентов», а также «недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике». Сам Павлов в комментарии Forbes предполагал, что стал «иноагентом» из-за своей активной общественной позиции и критики действий Федеральной налоговой службы РФ, которая «обворовывает» Zenden. Бизнесмен также отмечал, что его статус «иноагента» вряд ли повлияет на Zenden. «Я давно не участвую в операционной деятельности компании, денег из-за рубежа не получаю», — говорил он.