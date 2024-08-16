Минюст объявил «иноагентами» телеграм-канал «Сирена», «Незыгарь» и Brief

Минюст России обновил реестр «иноагентов». В него добавлены новостной телеграм-канал «Сирена» команды Навального, а также анонимные телеграм-каналы Brief и «Brief Важное» и «Незыгарь».

В числе авторов телеграм-канала Brief указаны Екатерина Винокурова, Владимир Дергачев и Дмитрий Коваленко. У телеграм-канала «Незыгарь» Минюст также указал Дмитрия Коваленко.

Также в реестр внесены журналист и ведущий ютьюб-канала «Ходорковский Live» Ринат Давлетгильдеев (Минюст обозначает его именно так, хотя он Ренат) и президент группы Zenden Андрей Павлов.

Телеграм-канал «Сирена» запустила команда Алексея Навального в августе 2022 года. Его главным редактором был журналист Андрей Затирко (он также был объявлен «иноагентом» в декабре 2023 года).

Издание «Проект», публиковавшее расследование о сетке прокремлевских телеграм-каналов, называло владельцем «Незыгаря» Владислава Клюшина, владельца компании «М13» — крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента. В США осудили на девять лет за кибермошенничество на фондовом рынке. Он вернулся в Россию 1 августа 2024 года в ходе обмена заключенными.