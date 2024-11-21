Первый заместитель главы Центробанка РФ Ольга Скоробогатова ушла в отставку

Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова уходит со своей должности. Со 2 декабря она продолжит карьеру вне Центробанка, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Новым заместителем председателя ЦБ станет Зульфия Кахруманова, которая до этого занимала должность директора депаратмента информационных технологий.

Ольга Скоробогатова работала в Центробанке с 2014 года. Среди прочего она отвечала за запуск цифрового рубля и развитие инновационных проектов, пишут «Ведомости».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала Ольгу Скоробогатову «одним из главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов» на финансовом рынке, позволивших «создать продвинутую платежную инфраструктуру в России».

«По-настоящему ценность этой инфраструктуры для страны проявилась в 2022 году. Многие удобные сервисы, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов людей, появились во многом благодаря Ольге Николаевне, ее решительности, целеустремленности и профессионализму. Она задала импульс развитию финансовых и платежных технологий в Банке России на годы вперед», — приводит слова Набиуллиной пресс-служба ЦБ.

В октябре 2024 года Банк России объявил об увольнении Ксении Юдаевой, которая в течение десяти лет занимала пост первого зампреда ЦБ, а позже стала советником Эльвиры Набиуллиной. Как сообщалось, Юдаева должна занять пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде.

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