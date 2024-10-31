Ксения Юдаева покинула ЦБ. Она будет представителем России в МВФ

Ксения Юдаева покинула пост советника председателя Банка России. В сообщении, опубликованном регулятором 31 октября, говорится, что Юдаева «приняла решение продолжить свою карьеру вне Банка России» без уточнения подробностей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила «неоценимый вклад» Юдаевой, занимавшей 10 лет пост первого зампреда ЦБ РФ, в становление Банка России как современного института, напомнив, что именно она «помогла внедрить механизм таргетирования инфляции».

Вместе с ней мы проходили через череду кризисов. И каждый раз ее знания, умение видеть картину целиком, острота реакции помогали формулировать точный ответ на эти вызовы. То, что нам удалось сохранить финансовую стабильность в кризисы, — это во многом ее заслуга.

«Мы желаем Ксении Валентиновне успеха во всех ее начинаниях!» — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Источники «Интерфакса» в начале сентября сообщали, что Юдаева займет пост исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). «Радио Свобода» уточняло, что к исполнению обязанностей Юдаева должна приступить с 1 ноября.

Ксения Юдаева, как и другие члены руководства российского Центробанка, включена в санкционные списки США из-за вторжения войск РФ в Украину.

На посту представителя РФ в МВФ Юдаева должна сменить Алексея Можина, который занимал эту должность с 1996 года.

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