«Интерфакс»: бывшего первого зампреда ЦБ РФ Ксению Юдаеву выдвинут на пост представителя России в МВФ

Власти РФ собираются выдвинуть советника председателя Банка России Ксению Юдаеву на должность исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом 3 сентября сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Кандидатуру Юдаевой на этот пост предложило министерство финансов РФ, ее поддержали Центробанк и МИД, а премьер-министр Михаил Мишустин согласовал это решение, рассказал собеседник агентства. По его словам, решение вскоре оформят распоряжением правительства РФ.

Сейчас пост исполнительного директора в МВФ от России занимает Алексей Можин, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Ксения Юдаева занимала должность первого заместителя председателя Банка России с сентября 2013 года по август 2023 года. Покинув этот пост, она стала советником председателя ЦБ РФ. До конца сентября 2023 года она входила в совет директоров Банка России.

Профессор экономики Чикагского университета Константин Сонин, давно знакомый с Юдаевой, рассказывал «Медузе» в июне 2022 года, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину он предлагал ей уволиться из Банка России, но Юдаева отказалась. По словам Сонина, она говорила, что, если они с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной покинут ЦБ, туда назначат Сергея Глазьева, что может привести к катастрофе в экономике. Сама Юдаева не комментировала слова Сонина.

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