ФНС начислила жителям России 114 миллиардов рублей налога на вклады

Сумма начисленного жителям России налога на процентные доходы по вкладам за 2023 год составила 114 миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

В июньских поправках в закон «О бюджете» Минфин рассчитывал получить в 2024 году от налога на вклады 101,58 миллиарда рублей. Сумма начисленного ФНС налога превысила плановый показатель на 12,2%.

РБК отмечает, что пока это не финальная сумма сборов.

Закон о налоге на вклады был принят еще в 2020 году и вступил в силу в 2021 году. Однако сроки уплаты налога сдвигались. Первый налог по вкладам россияне должны выплатить в 2024 году. Налог предстоит заплатить тем, кто в 2023 году получил доход более 150 тысяч рублей по всем вкладам. К доходу менее пяти миллионов рублей применяется налоговая ставка 13%, к доходу от пяти миллионов рублей в год — ставка 15%.

В сентябре 2024 года ФНС начала рассылать россиянам уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам. Его нужно уплатить до 1 декабря.

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