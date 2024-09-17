Россиянам начали рассылать уведомления об уплате налога на вклады

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам. Соответствующая информация, обратило внимание РБК, появилась в личных кабинетах налогоплательщиков.

В уведомлении перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов, начисленных по счетам и депозитам, сумма, с которой должен был уплачен налог, и итоговый размер выплаты.

Закон о налоге на вклады был принят еще в 2020 году и вступил в силу в 2021 году. Однако сроки уплаты налога сдвигались. Первый налог по вкладам россияне должны будут выплатить в 2024 году. Налог затрагивает тех, кто размещал денежные средства на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получил доход, превышающий необлагаемую сумму.

Выплатить налог по вкладам нужно до 1 декабря 2024 года, как, например, налог на имущество или транспортный налог.

Налог предстоит заплатить тем, кто в 2023 году получил доход более 150 тысяч рублей (необлагаемую базу исходя из ставки ЦБ 15% годовых) по всем вкладам. К доходу менее пяти миллионов рублей применяется налоговая ставка 13%, к доходу от пяти миллионов рублей в год — ставка 15%.

Подробно об этом налоге

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