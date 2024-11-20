Журналиста «Медузы» Антона Хитрова оштрафовали на 10 тысяч рублей по протоколу об участии в «нежелательной» организации

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей журналиста «Медузы» Антона Хитрова по административному делу об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП), сообщает «Медиазона» из зала суда.

О составлении протокола на Хитрова стало известно 6 ноября. Поводом для этого стало участие журналиста в июльском стриме «Медузы» о том, как устроена цензура в России.

Тогда же протокол был составлен на политолога Михаила Турченко. Его также оштрафовали на 10 тысяч рублей. Поводом для этого стало участие Турченко в выпуске подкаста «Что случилось», вышедшем 20 февраля 2024 года. В нем обсуждалась роль Юлии Навальной в качестве нового лидера оппозиции.

«Медузу» объявили «нежелательной» организацией в январе 2023 года. С тех пор на сотрудников и авторов издания составили более 10 протоколов об участии в деятельности «нежелательной» организации — в частности, на основательницу издания Галину Тимченко, специальных корреспондентов Андрея Перцева, Елизавету Антонову, Светлану Рейтер и критика Антона Долина.