«Я проиграл свой первый матч в Кубке Дэвиса, и проиграл последний». Рафаэль Надаль ушел из профессионального тенниса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру после того, как выступил на Кубке Дэвиса в испанской Малаге, сообщает The Guardian 20 ноября.

В своем последнем матче Надаль уступил нидерландскому теннисисту Ботику ван де Зандшульпу (6:4, 6:4). Надаль впервые за 20 лет потерпел поражение в одиночном разряде Кубка Дэвиса — до этого он выиграл 29 матчей подряд.

«В каком-то смысле хорошо, если это был мой последний матч. Я проиграл свой первый матч в Кубке Дэвиса, и проиграл последний. Так что мы замыкаем круг», — сказал Надаль после матча.

Карьера Надаля завершилась после того, как сборная Нидерландов обыграла команду Испании со счетом 2:1.

На стадионе в Малаге провели церемонию чествования Надаля. Во время обращения к публике теннисист поблагодарил свою семью и всех, кто его поддерживал во время профессиональной карьеры.

«Правда в том, что вы никогда не хотите дойти до этого момента. Я не устал играть в теннис, но мое тело больше не хочет играть, и вы должны принять это», — сказал Надаль.

Рафаэль Надаль — один из самых титулованных теннисистов. Он стал первым теннисистом в истории, который собрал «Золотой шлем», выиграв все турниры Большого шлема и олимпийское золото — как в одиночном, так и в парном разряде. Надаль объявил в октябре, что завершит профессиональную карьеру, а Кубок Дэвиса в Испании станет его последним турниром.

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