Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Теннисист Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру. Об этом он объявил в своих соцсетях.

«Реальность такова, что это были трудные годы, особенно последние два. Я не думаю, что я мог играть без ограничений. Это, очевидно, трудное решение, которое заняло у меня некоторое время. Но в этой жизни все имеет начало и конец. И я думаю, это подходящее время, чтобы положить конец карьере, которая была долгой и гораздо более успешной, чем я мог себе представить», — сказал он.

Надаль добавил, что очень рад тому, что его последним турниром станет финал кубка Дэвиса, на котором он будет представлять свою страну. Он пройдет в испанской Малаге с 19 по 24 ноября.

В течение своей карьеры, которая началась в 2001 году, 38-летний Надаль дважды становился олимпийским чемпионом (в 2008 году в Пекине в одиночном разряде и в 2016 году в Рио-де-Жанейро в парном разряде). Кроме этого, Надаль 22 раза выигрывал турниры «Большого шлема»: Ролан Гаррос, Уимблдон, US Open, Australian Open. В одиночном разряде у него 92 титула. За свою карьеру Надаль был первой ракеткой мира в течение 209 недель.