К бывшему мэру Петрозаводска пришли с обыском по делу о взятке. В прошлом году он досрочно ушел в отставку и отправился на фронт

В доме бывшего мэра Петрозаводска Владимира Любарского проходит обыск по делу о получении взятки, пишут утром 20 ноября Karelia News и местное издание «Фактор» со ссылкой на источники.

Об обыске также сообщили местные телеграм-каналы «Долго будет Карелии сниться» и «Онежские шхеры». По их данным, в отношении Любарского возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере — то есть более одного миллиона рублей (часть 6 статьи 290 УК).

В Следственном комитете Карелии изданию Karelia News подтвердили возбуждение уголовного дела по статье о взятке в отношении Любарского. Пока он не задержан, пишет издание.

56-летний Владимир Любарский родился в Петрозаводске, в 1980-х он два года отслужил в ВДВ. В мае 2021 года депутаты Петрозаводского городского совета избрали Любарского мэром, а в июне 2023 года он досрочно ушел в отставку и отправился добровольцем на войну в Украине. Любарский рассказал, что прошел спецкурс в Российском университете спецназа в Чечне и затем служил в отряде «Ахмат» в подразделении беспилотников.

В ноябре 2023 года Любарский получил ранение и отправился на лечение в Москву. Тогда же глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что Любарского наградили орденом «Ахмат-спецназ». Кроме того, Любарский награжден медалью Суворова. После возвращения с фронта Любарский, судя по его соцсетям, продолжал помогать российским военным, доставляя оборудование.

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