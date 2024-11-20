Госдума одобрила в первом чтении законопроект о спецсчетах для «иноагентов»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о зачислении доходов «иноагентов» от творческой деятельности на специальные счета, сообщается на сайте нижней палаты.

Документ предполагает, что открытие специального рублевого счета станет обязательным для объявленных «иноагентами» россиян, которые получают доходы от интеллектуальной деятельности. Зачисляться деньги будут на этот счет, а пользоваться им можно будет только после отмены статуса «иноагента». Кроме того, средства могут быть зачислены в бюджет по решению суда.

Если сам «иноагент» не открывает счет, то это должен сделать тот, кто перечисляет ему гонорар, говорится в тексте законопроекта.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, эти меры направлены на то, чтобы «прекратить обогащение предателей нашей страны за счет ее граждан».

Законопроект на заседании Госдумы был поддержан единогласно — за него проголосовали 408 присутствовавших депутатов, голосов против, а также воздержавшихся не было. Теперь в течение пяти дней к нему должны быть представлены поправки, после чего законопроект пройдет второе чтение.

Законопроект, в авторах которого числятся 429 депутатов, был внесен в Госдуму 14 ноября. В пояснительной записке говорилось, что он направлен на «защиту безопасности государства и недопущение иностранного вмешательства во внутренние дела» России.

По словам Володина, на сегодняшний день «иноагентами» объявлены 493 человека. В реестре «иноагентов», который ведет Минюст, 887 пунктов, в их числе и объявленные «иноагентами» СМИ и организации. Среди тех, кто наделен этим статусом, есть писатели, музыканты, актеры и другие представители творческих профессий, многие из которых продолжают работать в России.

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