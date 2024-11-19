В Тбилиси протестующие вернулись на место разгона палаточного лагеря

Протестующие в Тбилиси прорвали полицейский кордон и вернулись на перекресток у первого корпуса Тбилисского государственного университета после того, как утром палаточный лагерь на этом месте разогнала полиция.

Очевидцы сообщают, что на перекрестке снова установлены палатки. Лидеры оппозиции Гиорги Вашадзе и Элене Хоштария, как пишет Paper Kartuli, обратились к протестующим и заявили, что палаточный лагерь будет восстановлен. Они сообщили о планах остаться на перекрестке на ночь.

Протестующие в Тбилиси выступают против итогов парламентских выборов, прошедших в Грузии 26 октября. Правящая партия «Грузинская мечта» получила на них 89 депутатских мандатов, четыре оппозиционные партии суммарно — 61 мандат. Оппозиция с этими результатами не согласна и считает, что они были сфальсифицированы. Их поддерживает и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что подаст иск в Конституционный суд в связи с массовым нарушением тайны голосования на выборах.

У здания университета были установлены палатки, в которых протестующие провели ночь с 17 на 18 ноября, а затем и следующую ночь. Однако утром 19 ноября полицейские разогнали палаточный лагерь, пояснив, что он мешал движению автомобилей. В ходе стычек с полицейскими пострадали как минимум три человека, сообщало издание Paper Kartuli.