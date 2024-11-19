Российский беспилотник попал в общежитие в Глухове Сумской области. Разрушен подъезд. Есть погибшие и раненые
Источник: Сумская областная военная администрация
По меньшей мере шесть человек погибли и 12 получили ранения в результате атаки российских ударных беспилотников «Шахед» по общежитию в городе Глухов на севере Сумской области, заявила военная администрация региона. Среди погибших — один ребенок, среди пострадавших — двое детей.
Российские военные атаковали Глухов двумя дронами «Шахед» вечером 18 ноября, около 23:20 по местному времени (00:20 мск 19 ноября), сообщает «Суспiльне».
Судя по видеозаписям, которые публикуют украинские СМИ, в многоэтажном здании общежития разрушен подъезд.
Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются. Под завалами могут находиться жители, заявили в региональной администрации.