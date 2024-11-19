Российские издательства потребовали от Союза писателей дать разъяснения по исследованию о «деструктивном содержании» детской литературы

Представители книжной отрасли составили открытое письмо к Союзу писателей России, который со ссылкой на некое исследование объявил, что 60% детских книг якобы «формируют в сознании ребенка негативные установки», например, внушают безразличие к будущему, сводят человеческую природу к инстинктам или отвергают традиционные роли мужчин и женщин.

Это исследование, пишет «Коммерсант», уже подтолкнуло комитет Госдумы по защите семьи обратиться к правительству РФ с предложением разработать меры против распространения «деструктивной литературы».

В открытом письме, которое цитирует газета, представители книжной отрасли настаивают на публикации полной версии исследования Союза писателей «для анализа методологии и обоснованности выводов».

«Например, из 39,1 тысячи книг для детей, изданных в период с 2020 по 2022 год, было рассмотрено лишь 930 изданий — всего 2,4% от общего числа», — указывают они.

Подписи под открытым письмом поставили более 357 человек, в том числе директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, управляющая «Самоката» Людмила Тотрова, гендиректор ИД «Университетская книга» Елена Бейлина, а также представители редакций «Эксмо-АСТ» и авторы детских книг. Сбор подписей продолжается.

Издательство «Медузы» выпускает книги, которые из-за цензуры невозможно напечатать в России. Теперь в нашем «Магазе» можно купить не только бумажные, но электронные и аудиокниги. А еще «Медуза» начала издавать художественную литературу. Это один из самых простых способов поддержать редакцию и наш издательский проект.

Основным документом, регулирующим в данный момент содержание детской литературы в РФ, является ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». К этому закону у издателей накопилось много вопросов, сообщил «Коммерсанту» гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев, не став уточнять, каких именно. Капьев также отметил, что многие инициативы в РФ, касающиеся издательского бизнеса, разрабатываются без привлечения к обсуждению представителей отрасли. При этом, подчеркнул он, издатели готовы включаться в рабочие группы, так как «полностью разделяют цели по развитию детской литературы, поддержке отечественных авторов в духе патриотизма и духовных ценностей».

Что еще происходит с литературой в России

В России разработали «стандарт» для писателей — чтобы «повысить статус мастеров художественного слова» Они ведут «важную работу по воспитанию читателей». Поэтому должны много знать (а также иметь высшее образование)

Что еще происходит с литературой в России

В России разработали «стандарт» для писателей — чтобы «повысить статус мастеров художественного слова» Они ведут «важную работу по воспитанию читателей». Поэтому должны много знать (а также иметь высшее образование)