Прокуратура Швеции квалифицировала повреждение кабеля на дне Балтийского моря как диверсию

Прокуратура Швеции начала предварительное расследование по подозрению в диверсии в связи с двумя повреждениями подводного кабеля в Балтийском море, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Делом занимается национальный оперативный департамент полиции, а предварительное расследование ведет государственный прокурор Хенрик Седерман. По его словам, которые приводит прокуратура, на данный момент преступление квалифицируется как диверсия.

«Предварительное расследование находится на ранней стадии. В настоящее время нет никакой дополнительной информации», — добавил прокурор.

18 ноября стало известно, что на дне Балтийского моря повреждены кабели, идущие из Финляндии в Германию и из Швеции в Литву. Министерства иностранных дел Германии и Финляндии заявили, что ведется расследование и что если такой инцидент «сразу же вызывает подозрения в преднамеренном повреждении», это «говорит о нестабильности нашего времени». Представитель генеральной прокуратуры Литвы сообщил, что ведомство собирает информацию, чтобы определить, начинать ли официальное расследование.