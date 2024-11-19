Норвежский террорист Андерс Брейвик пришел на заседание суда с выбритыми на голове буквами Z и плакатом со словами о поддержке России

Андерс Брейвик, приговоренный к 21 году заключения за убийство 77 человек в 2011 году в Норвегии, появился на заседании суда, рассматривающего его прошение об УДО, с выбритыми на голове буквами Z. Брейвик также принес самодельный плакат, на котором, в частности было написано о поддержке Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Beate Oma Dahle / NTB / AFP / Scanpix / LETA

Буква Z считается символом российского вторжения в Украину, однако норвежские СМИ, в том числе Dagbladet, отмечают, что точно не известно, что имел Брейвик в виду, выбривая ее на голове.

Прошение об условно-досрочном освобождении, которое рассматривает суд, Брейвик подал в июне 2024 года. Это уже не первая его попытка выйти из тюрьмы раньше срока. Предыдущее прошение Брейвика об УДО суд отклонил в феврале 2022 года. Тогда Брейвик также приносил на заседания суда плакат с националистическими лозунгами и вскидывал руку в нацистском приветствии.

22 июля 2011 года Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло, а затем застрелил 77 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Более 150 человек тогда получили ранения. На суде Брейвик признался в совершенных преступлениях, но отказался раскаяться.

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