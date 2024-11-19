Набиуллина пообещала не замораживать вклады россиян и заявила о «переломной точке» в борьбе с инфляцией

Глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, назвала «начисто лишенной смысла» идею заморозки вкладов россиян или выплаты процентов по ним.

«Нас действительно как-то пугают этим, говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам, или иногда говорят, что вкладов уже так много, что, когда мы начнем снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведет к резкому ускорению инфляции», — сказала она (цитата по РБК).

В профессиональной среде, подчеркнула глава ЦБ, «эти сценарии вообще не обсуждаются, потому что они начисто лишены смысла».

ЦБ РФ в октябре поднял ключевую ставку до рекордных 21% для борьбы с инфляцией. Сейчас, по словам Набиуллиной, Центробанк находится в «переломной точке» этой борьбы.

Политика регулятора, считает она, позволит снизить инфляцию до 4–4,5% в 2025 году, а затем стабилизировать на уровне вблизи 4%. По словам Набиуллиной, снижение ключевой ставки начнется в 2025 году — «если, конечно, никаких дополнительных шоков не будет внешних».

Рост ключевой ставки повлек за собой рост ставок по вкладам в банках, а также увеличение процентных ставок на кредиты, включая ипотечные.

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