На 70-летнюю жительницу Омской области завели новое дело о «дискредитации» армии из-за комментариев в «Одноклассниках». У нее уже есть условный срок

Следователи возбудили второе уголовное дело против 70-летней жительницы Омской области Анастасии Гордиенко по обвинению в повторной «дискредитации» армии РФ (часть 1 статьи 280.3 УК).

Как рассказала «ОВД-Инфо» сама Гордиенко, 18 ноября ей вручили постановление о возбуждении дела, обыск и допрос силовики пока не проводили.

Поводом к преследованию стали комментарии пенсионерки, опубликованные 18 июля 2023 года в «Одноклассниках» в дискуссии о войне в Украине. Среди прочего следствие сочло «дискредитацией» такие фразы: «Я думаю как ваш любимый Путин сказал, что вы попадете в рай, а я просто сдохну» и «Требую остановить войну. Не убий, нет войне!».

В августе 2024 года Анастасию Гордиенко приговорили к полутора годам условного срока по аналогичному обвинению. Следствие утверждало, что пенсионерка написала в «Одноклассниках» такие «дискредитирующие» армию комментарии: «Да, я хочу победы Украины над фашизмом, и что?» и «Уже давно все известно, что пукин натворил со своей недоармией в Украине». До этого Гордиенко привлекали к административной ответственности за «дискредитацию» армии (статья 20.3.3 КоАП) — за одиночный пикет с плакатом «Матери, остановите войну».