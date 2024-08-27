70-летняя жительница Омской области получила условный срок за комментарии в «Одноклассниках». В одном из них она назвала Путина «пукиным»

Одесский районный суд Омской области приговорил к полутора годам условно 70-летнюю Анастасию Гордиенко за антивоенные комментарии в «Одноклассниках». Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Гордиенко признали виновной в повторной «дискредитации армии» (часть 1 статьи 280 УК РФ). Ей назначили двухлетний испытательный срок и на три года запретили администрировать сайты в интернете. Прокуратура просила для 70-летней женщины два года колонии общего режима.

Дело против Гордиенко возбудили из-за комментариев в «Одноклассниках». В одном из них, в частности, была фраза: «Да, я хочу победы Украины над фашизмом, и что?». Эксперт МВД посчитал, что в этом комментарии «Россия характеризуется как фашистское государство».

В другом комментарии Гордиенко писала: «Уже давно все известно, что пукин натворил со своей недоармией в Украине». Эксперт счел, что это «негативно оценивает образ президента».

Гордиенко ранее привлекали к административной ответственности за «дискредитацию» армии, совершенную впервые (статья 20.3.3 КоАП РФ), за одиночный пикет с плакатом «Матери, остановите войну».