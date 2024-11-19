Губернатор Воронежской области сообщил об атаке украинских дронов на гражданское промышленное предприятие

В одном из районов Воронежской области более пяти украинских беспилотников атаковали промышленное предприятие, выпускающее «исключительно гражданскую продукцию», сообщил глава региона Александр Гусев.

По его словам, на предприятии начался пожар. Сотрудников эвакуировали, по предварительным данным, пострадавших нет.

Об атаках украинских дронов сообщили губернаторы еще нескольких регионов. Глава Калужской области Владислав Шапша предупредил, что жители могут слышать на юге региона звуки работы ПВО по беспилотникам.

В Брянской области силы ПВО за вечер сбили 12 дронов, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Также украинские беспилотники предположительно атаковали Белгородскую область. Над Алексеевским районом, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, сбито несколько дронов. Предварительно, никто не пострадал, однако в городе Алексеевка в результате падения обломков на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения. Также повреждена линия электропередач, жители нескольких улиц остались без света.

Кроме того, Минобороны России заявило, что в течение вечера силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Ростовской областью и один — над Курской. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, один из беспилотников был уничтожен в районе Новошахтинска, пострадавших нет.

хроника войны

Война Тысячный день. Возможно, Украина впервые нанесла удар ракетами ATACMS по территории России (и не по Курской области, как можно было предположить)

хроника войны

Война Тысячный день. Возможно, Украина впервые нанесла удар ракетами ATACMS по территории России (и не по Курской области, как можно было предположить)