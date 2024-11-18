Суд обязал лидера Rammstein Тилля Линдеманна выплатить 67 миллионов рублей за несостоявшийся концерт в Твери

Лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна обязали выплатить более 635 тысяч евро (67 миллионов рублей) за отмененный концерт в Твери. Соответствующее решение, как пишет ТАСС, вынес Международный коммерческий арбитражный суд, действующий при Торгово-промышленной палате РФ.

Согласно судебному решению, музыкант заключил договор с ООО «Прайм маркетинг», по которому обязался выступить в августе 2021 года на фестивале «Макларин за родину» на территории пивоварни «Афанасий» в Твери. Выступление Линдеманна должно было продлиться 70 минут. Услуги артиста были полностью оплачены, однако в итоге он отменил выступление и деньги не вернул, говорится в решении суда.

Помимо невозвращенного гонорара, музыканта также обязали выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы истца по оплате регистрационного и арбитражного сборов на общую сумму еще более 35 тысяч евро.

Параллельно с этим делом в суде Тверской области рассматривался еще один процесс — между заказчиком фестиваля Максимом Лариным и продюсером Линдеманна Анаром Рейбандом. Как пишет ТАСС, Ларин планировал заключить с Рейбандом договор на оказание рекламных услуг на территории Тверской области и еще до заключения сделки перевел продюсеру 10 миллионов рублей в целях подтверждения серьезности намерений. Договор в итоге не заключили, а продюсер деньги не вернул. Ларин обратился в суд, обвиняя Рейбанда в необоснованном обогащении. Тверской суд встал на сторону российского предпринимателя.

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