РБК: розничные продажи алкоголя в России обновили исторический максимум

В январе-октябре 2024 года в России в розницу было продано 184,2 миллиона декалитров алкогольной продукции, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

Это исторический максимум с момента публикации подобной статистки, которую Росалкогольтабакконтроль предоставляет с 2017 года.

Год к году показатели розничной продажи алкоголя выросли всего на 0,8% отмечает РБК, но по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 21%.

За первые 10 месяцев 2024 года рекордные продажи продемонстрировала водка — 62,5 миллиона дал. Это на 15,3% больше, чем в 2017 году. Тихих и игристых вин продано 46,9 и 16,3 миллиона декалитров соответственно. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи тихих вин выросли на 22,5%, а продажи игристых вин — на 61%.

При этом в 2024 году упали продажи виноградосодержащих напитков без этилового спирта и плодовой алкогольной продукции — на 34,3% и 20,1% по сравнению с прошлым годом соответственно. В абсолютных цифрах наибольшее падение показала слабоалкогольная продукция. Ее продажи с января по октябрь 2024 года составили 11,5 миллиона декалитров, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Причина падения — рост акциза с 1 мая 2024 года почти в четыре раза, что сделало экономически невыгодным производство слабоалкогольных коктейлей, пишет РБК.

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