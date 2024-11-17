Войска РФ нанесли по Украине массированный удар дронами и ракетами

Обновление: Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал нанесенный войсками РФ удар «одной из крупнейших воздушных атак» с начала полномасштабного вторжения.

Российские войска утром 17 ноября нанесли ракетные удары и атаковали дронами территорию Украины, в том числе Киев, Одессу, Кривой Рог, Днепр и Ровно.

В Одессе из-за атаки был остановлен весь городской электротранспорт, сообщил глава города Геннадий Труханов. В свою очередь глава Ровно Александр Третьяк призвал жителей сохранять спокойствие и не покидать укрытия.

Мэр Киева Владимир Кличко сообщил, что в Печерском районе загорелся жилой дом, в который попал обломок сбитого беспилотника. Пострадала женщина, она находится в больнице. Также по столице Украины были выпущены крылатые ракеты, объявило командование Воздушные силы ВСУ.

Киев, 17 ноября 2024 Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Под ударом оказалась и Львовская область. В Червоноградском районе в результате падения обломков ракеты загорелись гаражи и автомобиль, сообщил глава региона Максим Козицкий.

В Николаеве в результате удара беспилотника по жилому дому погибли две женщины, четверо взрослых и двое детей ранены, сообщил глава области Виталий Ким.

Николаев, 17 ноября 2024 ДСНС України

В Киеве из-за ракетного удара были введены превентивные отключения электричества, сообщила энергетическая компания ДТЭК. Также экстренные отключения происходят в Донецкой и Днепропетровской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью российского ракетного удара была энергосистема страны.