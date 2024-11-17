В результате израильского удара по Бейруту убит пресс-секретарь «Хизбаллы» Мохаммад Афиф

Мохаммад Афиф, отвечавший за связи «Хизбаллы» со СМИ, убит в результате авиаудара, нанесенного Армией обороны Израиля по Бейруту, сообщили Reuters источники в ливанских спецслужбах.

Удар, по словам собеседников агентства, был нанесен по зданию в районе Рас-аль-Наба центре Бейрута, а не по пригороду столицы Ливана Дахия, в котором много лет находится штаб «Хизбаллы».

В Рас-аль-Наба, заявили источники в ливанских спецслужбах, переместились многие жители Дахии, после того, как израильские военные начали регулярно наносить удары по целям в Бейруте, связанным с «Хизбаллой». Предупреждений об ударе по Рас-аль-Наба не было, эвакуация жителей не проводилась, добавили они.

Мохаммад Афиф долгое время был советником по связям со СМИ Хасана Насраллы, возглавлявшего «Хизбаллу» более 30 лет, и выполнял функции пресс-секретаря движения. Хасан Насралла был убит 27 сентября в результате израильского авиаудара по штабу «Хизбаллы» в Дахии.

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