«Газпром» остановил поставки газа в Австрию

Российская компания «Газпром экспорт» прекратила прокачку газа в Австрию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на австрийского энергетического оператора OMV.

Поставки прекратились 16 ноября в 6:00 по местному времени (8:00 мск). За несколько часов до этого OMV сообщила, что получила от «Газпрома» официальное уведомление об остановке прокачки газа.

13 ноября OMV сообщила, что международный арбитражный суд встал на ее сторону в споре с «Газпром экспортом» о недопоставке газа в конце 2022 года. Суд постановил взыскать с российской компании ущерб в размере 230 миллионов евро плюс проценты и судебные издержки. Тогда же в австрийской компании предположили «ухудшение контрактных отношений» в ближайшее время и возможное прекращение поставок со стороны «Газпром экспорта».

После начала российского вторжения в Украину европейские страны начали отказываться от поставок российского газа и теперь, в основном, покупают его у других поставщиков. Доля российского трубопроводного газа в ЕС к 2023 году снизилась с 40% от общего объема экспорта до 8%. Австрия наряду с Венгрией и Словакией покупает наибольшее количество газа из РФ.

Контракт Австрии с «Газпромом» действует до 2040 года. В Вене заявляли, что ищут юридические возможности для скорейшего разрыва контракта.

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