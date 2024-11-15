Власти Абхазии пообещали отозвать из парламента инвестиционный договор с Россией, ставший причиной массовых протестов

Администрация президента частично признанной Абхазии объявила, что «для стабилизации обстановки» начала подготовку отзыва законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией, сообщило местное агентство «Апсныпресс».

Договор, как считает оппозиция, является «прямой сдачей интересов» Абхазии. Он спровоцировал массовые протесты. Так, 11 ноября Служба государственной безопасности задержала активистов, выступавших против ратификации соглашения, после чего протестующие перекрыли движение через три моста на въезде в город. Движение разблокировали после того, как активистов отпустили.

15 ноября сотни протестующих собрались у здания парламента, собиравшегося ратифицировать соглашение. Между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ. Протестующие ворвались в зал заседаний парламента. Помимо отказа от ратификации инвестиционного соглашения с Россией, они потребовали отставки президента республики Аслана Бжании.

По последним данным Минздрава Абхазии, которые приводит РИА Новости, в ходе акции протеста пострадали девять человек.

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У парламента Абхазии собрались сотни протестующих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией Участники акции сломали забор и проникли в здание. Полиция распылила слезоточивый газ

Подробнее о протестах в Абхазии

У парламента Абхазии собрались сотни протестующих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией Участники акции сломали забор и проникли в здание. Полиция распылила слезоточивый газ