«Коммерсант»: на Северном Кавказе и аннексированных территориях полностью запретят майнинг криптовалют. Еще в трех регионах запрет будет действовать во время «пиковых нагрузок»
Правительство России определило список регионов, в которых с декабря 2024 года может быть запрещен майнинг криптовалют. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы правкомиссии по развитию электроэнергетики.
С 1 декабря 2024 года по 15 марта 2025 года запрет на майнинг криптовалют будет введен в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Затем запрет в этих регионах будет действовать ежегодно до 2031 года в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта.
Полный запрет на майнинг криптовалют предлагается ввести в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Дагестане, а также на аннексированных территориях Украины. Запрет будет действовать с 1 декабря 2024 года по 15 марта 2031 года.
Вице-премьер Александр Новак в комментарии РБК отметил, что само по себе потребление электроэнергии майнингом полезно, но только там, где есть свободные мощности. По его мнению, майнинг не должен «съедать» все свободные мощности и не позволять подключать новых потребителей к электрическим системам.
«Теперь, я считаю, важно, чтобы в регионах, где есть или прогнозируется дефицит электроэнергии, можно было майнинг ограничивать и давать возможность подключать социально значимых потребителей. В ноябре мы приняли нормативно правовое регулирование. А такие регионы, как Иркутская область, ее южная часть, Бурятия, Забайкалье и так далее планируем внести в список, где майнинг запрещен. Потому что там нет сейчас свободных мощностей, чтобы иметь возможность подключать новых потребителей», — сказал Новак.
В конце октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты. Он, в частности, предполагает, что правительство сможет запрещать майнинг цифровой валюты в отдельных регионах и определять порядок и причины введения ограничений.