Гражданина России и США Илью Лихтенштейна приговорили к пяти годам по делу о краже 120 тысяч биткоинов

Суд в Вашингтоне приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Нью-Йорка Илью Лихтенштейна, имеющего гражданство России и США, по делу об отмывании доходов, полученных от одной из самых крупных краж в истории криптовалют. Об этом сообщил американский Минюст 14 ноября.

Согласно судебным материалам, Лихтеншейн, которому сейчас 35 лет, в 2016 году взломал крупную криптобиржу Bitfinex, «используя передовые инструменты и методы взлома». По версии обвинения, Лихтеншейн осуществил более двух тысяч транзакций, переведя на свой криптокошелек 119 754 биткоина. До того, как о взломе стало известно, стоимость такого количества биткоинов оценивали в 72 миллиона долларов, после кражи — в 65 миллионов, а по состоянию на 15 ноября 2024 года — в 10,5 миллиарда долларов.

Чтобы скрыть кражу, Лихтеншейн удалил из Bitfinex данные, которые могли раскрыть его действия. Затем, сообщает Минюст, Лихтенштейн использовал различные методы отмывания денег, к чему привлек свою жену Хизер Морган.

Следователи задержали Илью Лихтенштейна и Хизер Морган в Нью-Йорке в феврале 2022 года, с тех пор они находились под арестом. Спустя полтора года после задержания, в августе 2023-го, Лихтенштейн и Морган признали себя виновными по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег. Суд вынесет приговор Морган 18 ноября.

Лихтенштейн заявил в суде, что раскаивается в том, что «растратил свои таланты на преступления», сообщает Associated Press. По словам осужденного, он надеется, что после освобождения сможет применить свой опыт в борьбе с киберпреступностью.

В срок тюремного заключения Лихтенштейна зачли два года и девять месяцев, которые он провел под арестом. После выхода на свободу Лихтенштейн, согласно решению суда, будет три года находиться под надзором.

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