ФСБ пришла с обыском к автору арт-работы «Идите лесом»

Телеграм-канал «Оперативные сводки», близкий к силовым структурам, сообщил, что сотрудники ФСБ и полиции 14 ноября провели в Нижнем Новгороде обыск у художника, известного под псевдонимом Синий Карандаш.

По данным канала, художника заподозрили в «причастности к деятельности в интересах различных антироссийских структур». Во время обыска у художника изъяли средства коммуникации и книги. Телеграм-канал опубликовал фотографии, предположительно сделанные во время обыска.

«Оперативные сводки» раскрыли имя художника, который скрывал свою личность. По утверждению канала, это Александр Курицын. Канал опубликовал ссылку на его страницу во «ВКонтакте», он не появлялся в сети с середины дня 14 ноября. На странице стоит статус «Политическая ситуация в стране поменялась», когда он появился, неясно.

Другие источники не сообщали об обыске у художника. При этом на фоне сообщений о следственных действиях перестали открываться аккаунты Синего Карандаша в инстаграме и телеграме.

Сотрудники силовых структур пришли с обысками к художнику после того, как он представил 5 ноября новую арт-работу на фестивале паблик-арта «ЧÖ» в Екатеринбурге. Возле здания Главпочтамта, где расположен офис Роскомнадзора, появилась надпись «Идите лесом», а рядом — карта лесов Екатеринбурга. Официально работа называлась «Пойдите лесом. Карта лесов Екатеринбурга».

Арт-работу раскритиковал депутат Законодательного собрания Алексей Свалов из-за того, что надпись «Идите лесом» совпадает с названием антивоенного правозащитного проекта, который помогает россиянам избежать призыва в армию и отправки на войну. Свалов назвал работу «большим приветом Роскомнадзору».

После критики проекта надпись «Идите лесом» исправили на «Иди лесом», а затем вовсе убрали. Фестиваль «ЧÖ» сообщил 9 ноября, прекращает всю художественную деятельность в 2024 году из-за «потенциальных угроз безопасности участникам нашей команды и художникам».

Синий Карандаш — уличный художник из Нижнего Новгорода, который как минимум с 2012 года оставлял на различных поверхностях надписи, например, «Россия для устриц» или «Вокруг такой контекст, что подтекст не требуется». «Его фирменный элемент — лаконичные и остроумные надписи, комментирующие пространство и время, откликающиеся на события и состояния, которые происходят с каждым из нас отдельно и со всеми нами вместе», — писал о художнике музей «Гараж». Работы Синего Карандаша в Нижнем Новгороде собраны на отдельной карте, фотографии работ доступны в группе во «ВКонтакте» и на отдельном сайте.