В Екатеринбурге появился арт-объект «Идите лесом». Из-за сходства названия с антивоенным проектом его переименовали в «Иди лесом»

В Екатеринбурге на здании Главпочтамта появился арт-объект «Идите лесом». Об этом сообщается на странице фестиваля паблик-арта «ЧО».

Арт-объект разместили 5 ноября в рамках фестиваля на здании, где также находится управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Автор инсталляции — нижегородский художник под псевдонимом Синий Карандаш.

«Фраза „Пойдите лесом“ привлекает внимание к Карте лесов Екатеринбурга, размещенной рядом с надписью. На карте можно увидеть все крупные леса и лесопарки в городской черте и связывающий их пеший кольцевой маршрут. <…> Синий Карандаш реагирует на то, что его волнует в городской среде. Его короткие текстовые высказывания, часто намеренно двусмысленные, вовлекают зрителя в размышления и диалог с художником и городом», — говорится в посте на странице фестиваля.

6 ноября об арт-объекте написал депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов, сообщает «7×7». Он связал его с правозащитным проектом «Идите лесом», который основал бывший глава фонда помощи бездомным «Ночлежка» Григорий Свердлин. По мнению депутата, этот проект «помогает уклониться от мобилизации всем, кто сейчас считается релокантами и „испуганным патриотам“».

На следующий день фестиваль объявил об изменении арт-объекта. Вместо «Идите лесом» там теперь написано «Иди лесом».

«Уличное искусство изменчиво. Никогда невозможно предсказать, что на него повлияет. Порой простое предложение пойти лесом в компании может быть истолковано превратно. Для большего антистресс-эффекта попробуем предложить прогулки в одиночестве», — написала команда фестиваля.

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