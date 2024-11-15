Двоих сотрудников петербургского военкомата задержали за фиктивные контракты с Минобороны

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали работавших в военкомате супругов, которые подозреваются в заключении фиктивных контрактов на прохождение военной службы. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в 2023 году 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена фиктивно устраивали людей в энергосбытовую компанию через работающую там сотрудницу отдела кадров.

Затем от лица этих людей заключались несуществующие контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и участии в «специальной военной операции». Работники военкомата получали полагавшиеся за контракт выплаты — 50 тысяч рублей ежемесячно и единовременную выплату в 500 тысяч рублей.

В сообщении говорится, что полиция пока установила только двух фиктивно трудоустроенных граждан. «Однако у оперативников есть основания полагать, что число трудоустроенных таким образом граждан может быть больше», — заявили в МВД.

Против задержанных сотрудников военкомата возбудили уголовное дело о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ).

В конце октября МВД сообщало, что сотрудники полиции и ФСБ задержали троих жителей Владимирской области, работавших в пункте отбора на военную службу. Их заподозрили в краже денег с банковских карт участников войны в Украине. Задержанные занимались оформлением документов для контрактной службы. По версии следствия, они присваивали сим-карту, которую должны были выдавать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой. Таким образом они получали доступ к счетам контрактников.