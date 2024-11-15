Axios: Израиль уничтожил в Иране секретную лабораторию, где проводились ядерные исследования

Израильскими ударами по иранским военным объектам в октябре был уничтожен исследовательский центр по разработке ядерного оружия под Тегераном, сообщает Axios со ссылкой на источники среди официальных лиц Израиля и США.

Речь идет об объекте Телеган-2 на территории военного комплекса Парчин примерно в 30 километрах к юго-востоку от столицы Ирана. Он был частью иранской программы по созданию ядерного оружия, пока Иран не заморозил ее в 2003 году.

Считается, что на Телегане-2 проводили испытания взрывчатки, которая должна была приводить в действие ядерное устройство. Бывший израильский чиновник рассказал Axios, что в результате атаки на Телегане-2 было уничтожено сложное оборудование для таких исследований.

Разведки США и Израиля заметили активность на объекте в начале года. Источники издания утверждают, что Иран возобновил на объекте исследования, которые можно было бы использовать при разработке ядерного оружия, но и представить как часть гражданской ядерной программы.

«Они вели научные исследования, которые могли бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это был секрет. Лишь небольшая часть иранского правительства знала об этом», — заявил один из собеседников Axios.

Как напоминает издание, президент США Джо Байден перед ударом Израиля в октябре просил премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу не атаковать иранские ядерные объекты, чтобы не спровоцировать войну с Ираном. При этом в ходе подготовки атаки Талеган-2 был выбран в качестве одной из целей, поскольку Иран не называл центр частью ядерной программы и не смог бы заявить об атаке, не раскрыв данные о том, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Источники Axios утверждают, что уничтожение объекта «существенно» подорвало усилия Ирана для возобновления исследований в области ядерного оружия.

Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября нанесла серию воздушных ударов по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ заявили, что бомбардировки стали ответом на ракетные обстрелы со стороны Тегерана. В Иране пригрозили дать «взвешенный и продуманный» ответ на атаку Израиля.

Иран отрицает, что собирается создать ядерное оружие. Как ожидается, на следующей неделе совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проголосует за резолюцию, в которой осудит Иран за отсутствие сотрудничества с организацией. В Иране заявили, что в ответ могут еще больше ограничить сотрудничество с МАГАТЭ.