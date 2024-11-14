В Москве 50-летнего машиниста крана приговорили к 24 годам колонии по делу о госизмене и поджоге военкомата

2-й Западный окружной военный суд приговорил машиниста башенного крана Сергея Андреева из Москвы к 24 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене и поджоге военкомата, сообщает ТАСС.

Согласно приговору, Андреев проведет первые четыре года в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также назначили ограничение свободы на три года и штраф на 1,2 миллиона рублей. В ходе прений стороны обвинение запрашивало Андрееву 28 лет лишения свободы.

Суд признал Андреева виновным в незаконных обороне взрывчатки (статья 222.1 УК) и изготовлении оружия (часть 3 статьи 223.1 УК), участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК) теракте (часть 2 статьи 205 УК) и госизмене (статья 275 УК).

Российские информационные агентства со ссылкой на версию следствия сообщают, что Андреев совершил поджог военного комиссариата Академического района Москвы, получив инструкции от «украинского куратора». Следствие утверждает, что Андреев начал общаться с куратором после того, как присоединился к украинскому проекту , который контролируется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Андреев частично признал вину.

Андреева задержали 3 ноября 2023 года, пишет SotaVision. По данным телеграм-канала, 10 октября и 1 ноября москвич предпринял две попытки поджечь здание военкомата по Академическому району. Но первый раз устройство не сработало, во второй раз сдетонировало, но в результате взрыва никто не пострадал, серьезных разрушений не последовало.

Ущерб от действий Андреева составил 41 тысячу рублей. Эксперты по делу сочли, что изделие, собранное Андреевым, не обладает признаками взрывчатого устройства.

Как отмечает «Медиазона», в марте Андреева внесли в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. По данным из перечня, москвичу 50 лет.

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