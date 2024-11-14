В Крыму обрушился мост. Власти аннексированного полуострова сообщили, что он не выдержал веса большегрузного автомобиля

На дороге Джанкой — Маслово в Крыму вечером 13 ноября обрушился автомобильный мост. Мост находился над железнодорожными путями на перегоне Джанкой — Мамут. Из-за падения обломков, сообщали российские госагентства РИА Новости и ТАСС, было остановлено как движение пригородных поездов, так и грузовые перевозки между Крымом и оккупированной частью Запорожской области Украины.

В подконтрольной России администрации Джанкойского района сообщили, что мост не выдержал веса большегрузного автомобиля. В момент обрушения на мосту помимо грузовика находился легковой автомобиль. При обрушении пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии, второму потребовалась только амбулаторная помощь.

Работы на месте обрушения моста шли всю ночь. К 09:00 мск Служба автомобильных дорог аннексированного Крыма объявила, что железнодорожные пути освобождены от завалов после обрушения моста, и «железная дорога может функционировать». Восстановить движение пригородных поездов собираются к 11:00 мск.

В течение дня планируется полностью завершить разбор завалов на месте падения моста, заявили представители Служба автомобильных дорог аннексированного полуострова. Восстановление обрушившегося моста займет три-четыре месяца и обойдется в 180-200 миллионов рублей, добавил глава службы Николай Мокрицкий.

Прокуратура аннексированного Крыма проводит проверку в связи с обрушением моста.