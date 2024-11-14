Российские госкомпании продолжают приобретать продукцию Microsoft. Путин поручал им перейти на отечественные ПО и офисные пакеты в 2025 году

Российские госкомпании сокращают закупки продукции Microsoft, но пока не могут полностью от нее отказаться. По итогам десяти месяцев 2024 года закупки в России операционной системы Windows госкомпаниями и госкорпорациями сократились на 69% — до семи миллионов рублей (вместо 23 миллионов за аналогичный период 2023 года). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на компанию «Контур.Закупки».

На закупку пакетов Office госкомпании потратили в нынешнем году три миллиона рублей, тогда как за десять месяцев прошлого года — 12 миллионов.

Всего же госорганы потратили на продукцию Microsoft 24,1 миллиона рублей в текущем году (в 2023-м — 52,5 миллиона).

В «Контур.Закупках» отметили, что полностью госкомпании не готовы отказаться от продукции Microsoft, поэтому закупают «остатки» Microsoft Office и Microsoft 365-й версии 2019 и 2021 годов. Это связано с тем, что они «не могут отказаться от американского офисного пакета, так как некоторые программы (например, облачное хранилище OneDrive или программа Publisher для создания открыток) не импортозамещены».

По мнению директора по развитию компании «Труконф» Дмитрия Одинцова, пользователям, в том числе госслужащим, сложно менять сформировавшиеся привычки и перестраивать рабочие процессы вокруг новых IT-инструментов. В свою очередь председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов считает, что закупка продукции Microsoft госкомпаниями связана с тем, что сама американская компания может снижать цены на свой софт в РФ, так как не желает терять этот рынок. Кроме того, в реестре российского программного обеспечения Минцифры до сих порт присутствуют программы, которые работают только под управлением Windows.

По оценке гендиректора компании «Иридиум» Юлии Денисенко, разработчикам российского ПО «требуется 14-15 лет для создания аналогов иностранных программ, которые еще на разработали в РФ».

В июне 2023 года глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что президент РФ Владимир Путин поручил отечественным госкомпаниям с начала 2025 года перейти на российские операционные системы и офисные пакеты. По словам Шадаева, в поручении требуется «тотальное замещение операционных систем, офисного пакета, систем виртуализации, систем управления баз данных».

После начала полномасштабного вторжения российских войск Microsoft объявила, что приостанавливает продажи новых продуктов и предоставление услуг в России.