«Просим вас закончить эту проклятую войну». Беженцы из курского села Ольговка, оставшиеся без жилья, обратились к Путину

Жители села Ольговка Кореневского района Курской области, которое с августа 2024 года находится в зоне боевых действий, записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «закончить эту проклятую войну». На видео обратил внимание телеграм-канал «Говорит НеМосква».

В записи обращения участвовали более 40 человек. В ролике жители Ольговки рассказывают, что с началом наступления ВСУ они лишились всего и остались без жилья. В эвакуации им не хватает выплат от властей для аренды жилья, а на работу беженцев принимать многие не готовы.

По словам жителей Ольговки, некоторые из их односельчан, которые не стали эвакуироваться, погибли или пропали без вести. Сама Ольговка стала напоминать фильм ужасов и многие боятся туда возвращаться, а на восстановление села потребуется не менее пяти лет, рассказали авторы обращения.

«Мы три месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. Просим вас закончить эту проклятую войну, которая унесла много невинных жизней. Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнал ракетная опасность. Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по своей воле мы все это терпим», — обратились жители Ольговки к Путину.

ВСУ входили в село Ольговка в ходе наступления в Курской области. Позже населенный пункт отвоевали ВС РФ. Жители соседнего Коренево также жаловались на разрушения, грабежи и убийства в своем селе. В нем украинских солдат не было.

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