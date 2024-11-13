Трамп решил назначить Талси Габбард директором Национальной разведки США. Она выступала с пророссийских позиций

Избранный президент США Дональд Трамп решил назначить на пост директора Национальной разведки США. Об этом говорится в сообщении команды Трампа по передаче власти, которое получила «Медуза» 13 ноября.

В заявлении сказано, что бывшая конгрессвумен, подполковник Талси Габбард пользуется широкой поддержкой представителей и Республиканской, и Демократической партий.

«Я знаю, что Талси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу. Талси заставит нас всех гордиться ею!» — заявил Трамп.

Талси Габбард выступает с пророссийских позиций. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года она заявила, что «этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признали законную обеспокоенность России по поводу вступления Украины в НАТО». Габбард выступала против финансирования Украины со стороны США.

В последние дни Дональд Трамп активно выбирает кандидатов на должности в своей будущей администрации. Трамп сообщил 13 ноября, что намерен назначить сенатора от Флориды Марко Рубио государственным секретарем, конгрессмена Мэтта Гетца — главой минюста и генеральным прокурором. Ранее Трамп решил назначить эксперта телеканала Fox Пита Хегсета главой Пентагона, конгрессмена Майка Уолтца — советником по нацбезопасности, а бизнесмена Илона Маска — главой департамент эффективности правительства США.

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