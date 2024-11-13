Суд ЕС не разрешил Украине зарегистрировать товарный знак с фразой про «русский военный корабль»

Суд Евросоюза посчитал, что фраза «Русский военный корабль, иди на ***» (Russian warship, go fuck yourself) не может быть зарегистрирована в Европейском союзе в качестве товарного знака. Об этом говорится в решении суда.

Товарный знак в виде этой фразы на русском и английском языках пыталась зарегистрировать Госпогранслужба Украины. В декабре 2023 года ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) отказало в регистрации товарного знака. Госпогранслужба просила суд ЕС отменить это решение.

В решении суда говорится, что эта фраза использовалась для объединения поддержки Украины и стала символом борьбы страны с российской агрессией. Поэтому она не будет восприниматься потребителями «как указание на коммерческое происхождение товаров и услуг, на которые она будет нанесена».

Как пишут украинские СМИ, фразу планировалось использовать на различных товарах — печатной продукции, одежде и так далее.

Фразу про русский военный корабль произнес один из украинских пограничников на острове Змеиный в Черном море 24 февраля 2022 года. В тот день Украина утратила контроль над Змеиным, но вернула его летом 2022-го. Фраза про русский военный корабль стала мемом. С ней стали делать татуировки, а «Укрпочта» выпустила марку на основе этой фразы.