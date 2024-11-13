Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не интересует мнение оппозиционеров Ильи Яшина, Владимира Кара-Мурзы и Юлии Навальной, которые организуют антивоенный марш в Берлине. Его слова приводит ТАСС.

По его мнению, они «окончательно оторваны от своей страны» и не имеют к ней никакого отношения.

«Вы перечислили людей, чудовищно и окончательно оторванных от своей страны. И они не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним. Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», — заявил Песков

Демонстрация против российско-украинской войны пройдет в Берлине 17 ноября. Ее организуют Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и Юлия Навальная. «Это будет марш с требованием вывести российские войска из Украины, судить Владимира Путина как военного преступника и освободить всех политзаключенных», — рассказывал Яшин. Он также заявил, что сейчас в России нет возможности проводить легальные акции протеста. По его мнению, акцией в Берлине «мы все еще можем показать, что мирная, свободная и цивилизованная Россия существует».

Где будет проходить антивоенный марш Маршрут антивоенного марша российской оппозиции в Берлине 17 ноября. Карта