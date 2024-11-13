Букеровскую премию получила Саманта Харви за роман «Орбита»

Лауреатом Букеровской премии (The Booker Prize) за 2024 год стала британская писательница Саманта Харви за роман «Орбита».

Писатель и художник Эдмунд де Ваал, возглавляший жюри, объявляя имя победительницы, подчеркнул, что решение присудить премию Харви было принято единогласно.

«Медуза» в свое книжном обзоре произведений, претендующих на Букеровскую премию, так писала об «Орбите»:

Действие происходит на Международной космической станции. Книга британской писательницы Саманты Харви немного напоминает космическую оперу — жанр, призывающий не обращать внимания на научно-технические вопросы и просто следить за сюжетом в космосе. Но в «Орбите» это только красивая упаковка. На МКС находится место невозможной на Земле гармонии, глубоким и медленным размышлениям. Описания нашей планеты всякий раз разные, но одинаково прекрасные.

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В 2024 году в шорт-лист «Букера» вошли пять женщин-литераторов и лишь один писатель-мужчина. Харви стала первой женщиной, получившей премию с 2019 года.

«Орбита» — первая книга-лауреат Букеровской премии, действие которой происходит в космосе, а также самый короткий роман — в книге всего 136 страниц, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Обладатель Букеровской премии получает 50 тысяч фунтов стерлингов. Все авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист, получают чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание романа-номинанта в «букеровском» оформлении.

Кто еще входил в шорт-лист «Букера» в 2024 году

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Кто еще входил в шорт-лист «Букера» в 2024 году

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